Дмитрий Медведев может встретиться с Бараком Обамой в Лаосе

Глава правительства Дмитрий Медведев по поручению президента будет представлять Россию на проходящем во Вьентьяне (Лаос) XI Восточноазиатском саммите (ВАС). В настоящее время ВАС объединяет 10 стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также диалоговых партнеров — Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США и Японию. Как пояснил зампред правительства Сергей Приходько, на встрече в Лаосе будут рассмотрены вопросы сотрудничества в приоритетных для форума сферах финансов, энергетики и экологии, чрезвычайного реагирования, здравоохранения, образования и регионального сотрудничества. Также состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

— По итогам саммита планируется одобрить ряд совместных документов, нацеленных на развитие кооперации в сфере инфраструктуры и укрепления потенциала ВАС в борьбе с актуальными угрозами региональной безопасности. Речь, в частности, идет о декларациях ВАС по продвижению сотрудничества в области инфраструктурного развития в Восточной Азии и по вопросам миграционного кризиса и торговли людьми, — рассказал Сергей Приходько.

В саммите примут участие лидеры Лаоса, Брунея, Индонезии, Филиппин, США, Республики Корея, а также главы правительств Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Китая, Индии, Вьетнама, Малайзии, Лаоса, Австралии, Камбоджи и Таиланда. Также в саммите примет участие генсек ООН Пан Ги Мун.

По информации источников «Известий», на саммите Дмитрий Медведев может в кулуарах встретиться с президентом США Бараком Обамой, однако в официальном графике российского премьера встреча не значится. Также в рамках саммита российской стороной может быть внесено предложение о создании института секторальных помощников старших должностных лиц по приоритетным направлениям деятельности. Возможно, лидеры делегаций обсудят тему борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

По словам собеседника «Известий», у Дмитрия Медведева запланирован ряд двусторонних встреч. Первыми, с кем встретится российский премьер, станут руководители Лаоса: президент Буннянг Ворачит и премьер-министр Тхонглун Сисулит. В ходе двусторонних переговоров обсудят развитие договорно-правовой базы и энергетического комплекса. По второму направлению интерес к поставкам нефтепродуктов в Лаос проявляет «Роснефть», а о своей готовности заняться добычей углеводородов заявляет соответствующее структурное подразделение «Газпрома». Отдельно российской стороной будет поднят вопрос сооружения новых гидроэлектростанций на территории Лаоса. Планируется и подписание двух соглашений — об отмене виз для граждан Лаоса при въезде в Россию и «дорожной карте» по атомной энергетике.

Запланирована также встреча с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который за пару дней до саммита прославился тем, что назвал главу Белого дома Барака Обаму «сукиным сыном» и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес на полях саммита. Однако затем филиппинский президент «выразил сожаление о своем высказывании» об американском лидере.

С Дутерте российский премьер обсудит торгово-экономические связи, которые демонстрируют стабильный рост. Сейчас торговый оборот между странами составляет $500 млн. Отдельно будет затронут вопрос сотрудничества по линии высших учебных заведений обеих стран и возможных перспектив промышленной кооперации.

В расписании премьера значатся также двусторонние переговоры с премьером Новой Зеландии Джоном Ки, с которым Дмитрий Медведев встречался, будучи президентом. Речь будет идти о торгово-экономических отношениях. Новая Зеландия является одной из стран, проявивших интерес к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.