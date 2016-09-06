Порошенко назвал стратегической целью Украины вступление в НАТО

Стратегической целью Украины остается вступление в НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко. Вместе с тем, по его словам, в планы властей в 2017 году входит сокращение расходов на милитаризацию до 3% от ВВП страны.



Об этом Порошенко заявил во вторник во время торжественного открытия пятой сессии Верховной рады, выступая с ежегодным посланием об основах внутренней и внешней политики.

Порошенко заявил, что рассматривает политико-дипломатический путь в качестве единственного варианта урегулирования конфликта в стране.



«Мы даем себе отчет в том, что военного решения проблемы территориальной целостности Украины не существует. Единственный путь ее восстановления – это путь политико-демократический», - цитирует «РИА Новости» слова Порошенко.

Украинский президент, тем не менее, считает, что даже отказавшись от военного решения проблемы, следует опираться на оборонные возможности вооруженных сил Украины.



«Относительно планов на модернизацию сферы обороны: почти 3% ВВП на оборону - это много в сравнении с 1%, который был раньше. Но больше мы себе позволить не можем, так как военная нагрузка на бюджет и соцсферы уже критическая», - сказал он, призвав раду принять закон о выполнении оборонного госзаказа и завершить его в 2017 году.

Военная операция украинских властей против самопровозглашенных ЛНР и ДНР длится с апреля 2014 года и, по последним данным ООН, унесла жизни более 9,5 тыс. человек. Даже после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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