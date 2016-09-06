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Четверо подозреваемых в подготовке госпереворота задержаны в Венесуэле

По данным разведслужбы, злоумышленники хотели спровоцировать волну насилия на марше оппозиции

В Венесуэле правоохранительные органы задержали четырех человек, которых подозревают в подготовке госпереворота. Атаку оппозиционеры намеревались совершить 1 сентября в Каракасе на марше оппозиции, заявил глава разведслужбы страны Густаво Гонсалес Лопес.

«Среди исполнителей Джиованни Васкес, Херонимо Гонсалес, Мануэль Гонсалес и Йель Мендес, которые были задержаны», — заявил Лопес в эфире местного телеканала.

К запланированной атаке также причастны оппозиционные депутаты, сообщил Лопес. Он уверен, что на марше оппозиции задержанные хотели спровоцировать волну насилия, сообщает телеканал «Звезда».

Оппозиционеры вышли на улицы Каракаса на прошлой неделе с требованием назначить дату референдума о досрочном прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.

По данным правительства, в акции приняло участие около 30 тыс. человек.

Напомним, после отстранения от власти бразильского президента Дилмы Русефф Венесуэла приняла решение заморозить отношения с Бразилией и отозвать своего посла из этой страны.

В МИД Венесуэлы заявили, что правительство приняло решение окончательно отозвать посла республики в Бразилии и заморозить политические и дипломатические отношения с правительством, участвовавшим в парламентском перевороте.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Четверо подозреваемых в подготовке госпереворота задержаны в Венесуэле

По данным разведслужбы, злоумышленники хотели спровоцировать волну насилия на марше оппозиции

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