Четверо подозреваемых в подготовке госпереворота задержаны в Венесуэле

По данным разведслужбы, злоумышленники хотели спровоцировать волну насилия на марше оппозиции
В Венесуэле правоохранительные органы задержали четырех человек, которых подозревают в подготовке госпереворота. Атаку оппозиционеры намеревались совершить 1 сентября в Каракасе на марше оппозиции, заявил глава разведслужбы страны Густаво Гонсалес Лопес.
«Среди исполнителей Джиованни Васкес, Херонимо Гонсалес, Мануэль Гонсалес и Йель Мендес, которые были задержаны», — заявил Лопес в эфире местного телеканала.
К запланированной атаке также причастны оппозиционные депутаты, сообщил Лопес. Он уверен, что на марше оппозиции задержанные хотели спровоцировать волну насилия, сообщает телеканал «Звезда».
Оппозиционеры вышли на улицы Каракаса на прошлой неделе с требованием назначить дату референдума о досрочном прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.
По данным правительства, в акции приняло участие около 30 тыс. человек.
Напомним, после отстранения от власти бразильского президента Дилмы Русефф Венесуэла приняла решение заморозить отношения с Бразилией и отозвать своего посла из этой страны.
В МИД Венесуэлы заявили, что правительство приняло решение окончательно отозвать посла республики в Бразилии и заморозить политические и дипломатические отношения с правительством, участвовавшим в парламентском перевороте.
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