Батальон НАТО сформируют в Латвии весной 2017 года

Посол Латвии в Канаде Карлис Эйхенбаумс заявил, что многонациональный батальон НАТО под руководством Канады может появиться в республике уже весной 2017 года.



Он также напомнил, что Канада в формировании батальона заняла главенствующее место и теперь ее роль в упрочении безопасности Латвии многократно возросла.

«Канада здесь стала лидером. Несомненно, США и НАТО остаются основой, но большую координирующую работу по созданию многонационального батальона в Латвии проведет именно Канада», — цитирует Эйхенбаумса агентство LETO.



Посол добавил, что точная дата размещения войск Североатлантического альянса станет известна уже в ближайшее время.

Напомним, летом этого года на саммите НАТО в Варшаве лидеры государств — членов Альянса приняли решение о размещении многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше на основе ротации.



Отмечалось, что размещение начнется в 2017 году. Солдат в Латвию направит Канада, в Литву — Германия, в Эстонию — Великобритания, в Польшу — США.



Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не стремится к конфронтации с НАТО, однако готова предпринять ответные действия для обеспечения своей безопасности.



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