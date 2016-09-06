Батальон НАТО сформируют в Латвии весной 2017 года

Ключевую роль в формировании войск сыграет Канада
Посол Латвии в Канаде Карлис Эйхенбаумс заявил, что многонациональный батальон НАТО под руководством Канады может появиться в республике уже весной 2017 года.
Он также напомнил, что Канада в формировании батальона заняла главенствующее место и теперь ее роль в упрочении безопасности Латвии многократно возросла.
«Канада здесь стала лидером. Несомненно, США и НАТО остаются основой, но большую координирующую работу по созданию многонационального батальона в Латвии проведет именно Канада», — цитирует Эйхенбаумса агентство LETO.
Посол добавил, что точная дата размещения войск Североатлантического альянса станет известна уже в ближайшее время.
Напомним, летом этого года на саммите НАТО в Варшаве лидеры государств — членов Альянса приняли решение о размещении многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше на основе ротации.
Отмечалось, что размещение начнется в 2017 году. Солдат в Латвию направит Канада, в Литву — Германия, в Эстонию — Великобритания, в Польшу — США.
Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не стремится к конфронтации с НАТО, однако готова предпринять ответные действия для обеспечения своей безопасности.
Читайте также:
Байден анонсировал размещение 4,2 тыс. солдат США в Восточной Европе
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.