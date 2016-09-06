Не мечом единым: Владимир Путин принял в Кремле короля Бахрейна

Лидеры России и Бахрейна Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа встретились в Москве для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте борьбы с международным терроризмом. Также они наметят ориентиры для дальнейшей совместной работы по наращиванию взаимодействия в различных областях. Помимо этого, Путин и Аль Халифа обсудят реализацию договоренностей, достигнутых сторонами во время их февральской встречи в Сочи.



Тогда они условились усилить сотрудничество в энергетике, торгово-инвестиционной и финансовой сферах. С обеих сторон был проявлен живой интерес к сотрудничеству в газовой сфере. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что бахрейнские компании и «Газпром» ведут предметные разговоры о конкретных проектах.



Президент России Владимир Путин во время той встречи заявил: «Бахрейн является нашим важным партнером в заливе и на всём Ближнем Востоке. Мы очень рады видеть наших друзей, иметь возможность поговорить и по двусторонним отношениям, и поговорить о ситуации в мире, прежде всего, конечно, в регионе».

Во время того визита король Хамад бен Иса аль Халифа преподнес Владимиру Путину символический подарок — меч Победы из дамасской стали, инкрустированный драгоценными металлами и выполненный по заказу самого короля, а российский лидер подарил гостю четырехлетнего жеребца-ахалтекинца.



Напомним, что Королевство Бахрейн приветствовало достигнутое Россией и Саудовской Аравией в сентябре 2016 года соглашение о кооперации с целью стабилизировать цены на нефть. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нельзя исключать обмена мнениями между лидерами РФ и Бахрейна по этой теме.

Также король Хамад бен Иса Аль Халифа 6 сентября посетит церемонию открытия международного военно-технического форума «Армия-2016» под Москвой и станет, таким образом, единственным главой государства на мероприятии.



Это связано с тем, что Бахрейн заинтересован в обновлении систем ПВО. На форуме «Армия-2016» король ознакомится с комплексами С-300 и С-400, о которых, по словам посла королевства в России Ахмеда ас-Саати, «так много говорят».

Помимо этого, делегация Бахрейна во главе с министром обороны страны генерал-майором Юсуфом ибн Ахмедом ибн Хусейном аль-Джалахма намерена заключить рамочное соглашение о сотрудничестве с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Документ подпишут в рамках уже упомянутой выставки-форума «Армия-2016». По словам источника в военно-промышленном комплексе, королевство проявляет интерес к закупке российских средних и тяжелых транспортных вертолетов семейства Ми-8/17 и Ми-26, а также заинтересовано в открытии регионального сервисного центра по обслуживанию вертолетной техники.



До этого Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа встречались в октябре 2014 года, также в Сочи.



Как рассказал «Известиям» востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов, визит короля имеет важное значение как для развития экономического сотрудничества между Россией и арабским миром, так и для сближения позиций по ряду конфликтов, охвативших Ближний Восток и Северную Африку.

— Бахрейн — это, по существу, один из финансовых центров стран Персидского залива. Там сосредоточено огромное количество международных банков, а также банков исламского мира. То есть его значение велико с финансово-экономической точки зрения. Это делает его важным посредником в наших отношениях с такой страной, как Саудовская Аравия, которая оперирует своими деньгами в том числе через банковскую систему Бахрейна. В этой связи визит короля в Москву имеет большое значение как для того, чтобы утвердить инвестиционные планы, связывающие нас не только с Манамой, но и с другими странами арабского мира, так и для проведения политических консультаций по проблемным точкам, в частности Сирии, Ливии и Йемену.

— Отметим, что до последнего времени Бахрейн был больше ориентирован на сотрудничество с Западом, — сообщил «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Однако с 2014 года страна активно финансирует проекты через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat вложился практически во все проекты РФПИ, это около 5% от общего объема инвестиций. При этом страна стала первым иностранным заказчиком российских противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ».

Россия договаривается о партнерстве с Бахрейном, несмотря на то что он — традиционный союзник США: на острове базируется Пятый оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входят западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт его базирования — столица королевства Манама.

