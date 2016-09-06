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Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержан

В момент задержания молодой человек находился под действием наркотических веществ

Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки на юго-западе Москвы. По подозрению в совершении данного преступления задержан ее 21-летний молодой человек.

Парня задержали, когда он гулял по улице абсолютно голым и вел себя неадекватно. Он рассказал полицейским, что в его квартире произошло убийство.

Для проверки информации правоохранители прибыли по указанному адресу. В квартире они обнаружили тело девушки с ножевыми ранениями. 

Злоумышленник нанес своей подруге не менее восьми ударов ножом в область туловища, передает «ТВ Центр». От полученных ран 18-летняя девушка скончалась на месте.

Сообщается, что в момент задержания он находился под действием наркотических веществ. Следствие выяснило, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержан

В момент задержания молодой человек находился под действием наркотических веществ

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