Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержан

В момент задержания молодой человек находился под действием наркотических веществ
Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки на юго-западе Москвы. По подозрению в совершении данного преступления задержан ее 21-летний молодой человек.
Парня задержали, когда он гулял по улице абсолютно голым и вел себя неадекватно. Он рассказал полицейским, что в его квартире произошло убийство.
Для проверки информации правоохранители прибыли по указанному адресу. В квартире они обнаружили тело девушки с ножевыми ранениями.
Злоумышленник нанес своей подруге не менее восьми ударов ножом в область туловища, передает «ТВ Центр». От полученных ран 18-летняя девушка скончалась на месте.
Сообщается, что в момент задержания он находился под действием наркотических веществ. Следствие выяснило, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.