В настоящий момент РФ ведет переговоры с Индией и Китаем на поставку С-400
К настоящему времени Россия поставила Ирану больше половины комплексов С-300. Об этом сообщил помощник президента страны по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
«Половину поставили, даже больше половины», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Он также сообщил, что в данный момент Россия ведет переговоры с Индией и Китаем по поставке С-400. Однако соответствующие соглашения еще не подписаны.
Напомним, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявил, что Москва планирует завершить поставку С-300 Тегерану до конца года.
С-300 — основа противовоздушной обороны России. Различные модификации системы также состоят на вооружении ряда стран бывшего СССР, среди которых Белоруссия, Украина, Казахстан, Азербайджан. Экспортные версии С-300 поставлялись также в Венесуэлу, Китайскую Народную Республику, Алжир, Вьетнам и Кипр, но после дипломатического давления со стороны Турции кипрские С-300 были переданы Греции.
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