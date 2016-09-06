К настоящему времени Россия поставила Ирану больше половины комплексов С-300. Об этом сообщил помощник президента страны по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

«Половину поставили, даже больше половины», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Он также сообщил, что в данный момент Россия ведет переговоры с Индией и Китаем по поставке С-400. Однако соответствующие соглашения еще не подписаны.

Напомним, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявил, что Москва планирует завершить поставку С-300 Тегерану до конца года.

С-300 — основа противовоздушной обороны России. Различные модификации системы также состоят на вооружении ряда стран бывшего СССР, среди которых Белоруссия, Украина, Казахстан, Азербайджан. Экспортные версии С-300 поставлялись также в Венесуэлу, Китайскую Народную Республику, Алжир, Вьетнам и Кипр, но после дипломатического давления со стороны Турции кипрские С-300 были переданы Греции.