Российские эксперты проверят безопасность аэропортов Египта

Группа российских экспертов во вторник вечером прибудет в Египет, чтобы оценить соблюдение требований безопасности в аэропортах страны. В составе делегации специалисты по авиабезопасности, а также представители Минтранса и Ространснадзора.

«Во вторник вечером прилетает группа российских специалистов, человек 5–6», — сообщил «РИА Новости» источник в Египте.

Эксперты будут работать в Египте до 10 сентября, по результатам аудита они составят отчет.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о направлении в Каир делегации для урегулирования всех технических деталей по возобновлению авиасообщения между странами.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено после катастрофы российского самолета A321 над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Основной версией является взрыв на борту, который произошел в результате теракта. Следствие продолжается. Москва заявила, что авиасообщение между странами будет восстановлено, когда в аэропортах Египта будет обеспечена безопасность.

Ранее «Известия» сообщали, что в случае окончательного согласования технических условий первый борт с туристами из РФ отправится в Египет во второй половине октября.

