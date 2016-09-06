Российские эксперты проверят безопасность аэропортов Египта

Группа специалистов прибудет в Каир во вторник вечером
Группа российских экспертов во вторник вечером прибудет в Египет, чтобы оценить соблюдение требований безопасности в аэропортах страны. В составе делегации специалисты по авиабезопасности, а также представители Минтранса и Ространснадзора.
«Во вторник вечером прилетает группа российских специалистов, человек 5–6», — сообщил «РИА Новости» источник в Египте.
Эксперты будут работать в Египте до 10 сентября, по результатам аудита они составят отчет.
Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о направлении в Каир делегации для урегулирования всех технических деталей по возобновлению авиасообщения между странами.
Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено после катастрофы российского самолета A321 над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Основной версией является взрыв на борту, который произошел в результате теракта. Следствие продолжается. Москва заявила, что авиасообщение между странами будет восстановлено, когда в аэропортах Египта будет обеспечена безопасность.
Ранее «Известия» сообщали, что в случае окончательного согласования технических условий первый борт с туристами из РФ отправится в Египет во второй половине октября.
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