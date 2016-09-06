Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Российские эксперты проверят безопасность аэропортов Египта

Группа специалистов прибудет в Каир во вторник вечером

Группа российских экспертов во вторник вечером прибудет в Египет, чтобы оценить соблюдение требований безопасности в аэропортах страны. В составе делегации специалисты по авиабезопасности, а также представители Минтранса и Ространснадзора.

«Во вторник вечером прилетает группа российских специалистов, человек 5–6», — сообщил «РИА Новости» источник в Египте.

Эксперты будут работать в Египте до 10 сентября, по результатам аудита они составят отчет.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о направлении в Каир делегации для урегулирования всех технических деталей по возобновлению авиасообщения между странами.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено после катастрофы российского самолета A321 над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Основной версией является взрыв на борту, который произошел в результате теракта. Следствие продолжается. Москва заявила, что авиасообщение между странами будет восстановлено, когда в аэропортах Египта будет обеспечена безопасность.

Ранее «Известия» сообщали, что в случае окончательного согласования технических условий первый борт с туристами из РФ отправится в Египет во второй половине октября.

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Российские эксперты проверят безопасность аэропортов Египта

Группа специалистов прибудет в Каир во вторник вечером

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгений Кожокин

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Пироженко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке