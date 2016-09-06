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Вторник,
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Сальвадорские футболисты отказались от взятки за матч отбора ЧМ-18

Игроки национальной сборной признались, что им предложили сыграть договорной матч со сборной Канады

Футболисты сборной Сальвадора рассказали, что отказались от взятки, которую им предлагали за победу, ничью или минимальное поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Канады. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболистам обещали различные суммы денег в зависимости от результата и времени, которое каждый проведет на поле, — от $30 за минуту в случае победы до $10 за минуту в случае ничьей или минимального поражения. 

«В связи с этим мы хотим прояснить ситуацию — мы против вещей подобного рода. Мы хотим быть прозрачными во всём, что происходит с национальной командой», — сказал капитан сборной Нельсон Бонилья на пресс-конференции.

Профинансировать игроков сальвадорской сборной хотел некий бизнесмен из Сальвадора, который якобы хотел помочь сборной Гондураса.

Матч состоится 6 сентября в Ванкувере. Сальвадор набрал два очка и потерял шансы на выход из группы в квалификационную стадию. Канадцы сохраняют шансы на продолжение борьбы за выход на мундиаль в России, но для этого им нужно опередить команду Гондураса.

Перед заключительным туром в активе сборной Канады четыре очка, у занимающей второе место сборной Гондураса семь очков. Мексиканцы гарантировали себе выход в следующий раунд отборочного турнира, у них 15 баллов.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Сальвадорские футболисты отказались от взятки за матч отбора ЧМ-18

Игроки национальной сборной признались, что им предложили сыграть договорной матч со сборной Канады

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Сергей Лисин

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