«Барыс» отправил Андрея Назарова в отставку

ХК «Барыс» уволил главного тренера Андрея Назарова за неудовлетворительные результаты, сообщает официальный сайт клуба. Такое решение принял попечительский совет команды. Казахстанский клуб проиграл все три матча на старте сезона КХЛ.

Также Назаров может покинуть пост главного тренера сборной Казахстана. Российский тренер не смог вывести сборную на олимпийский турнир в Пхенчхан-2018.

В сезоне-2015/16 «Барыс» под руководством Назарова занял девятое место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф. Ранее Назаров тренировал СКА.

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