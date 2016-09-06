В Москве задержали двух лжериелторов

Они обманывали арендаторов квартир, вручая им после получения денег не подходящие к замкам ключи
В Москве полиция Мещанского района задержала двух лжериелторов, обманывавших арендаторов квартир: после получения денег они вручали клиентам ключи, которые не подходили к дверям квартир. Один из жителей Московского региона играл роль агента, а второй — собственника квартиры.
Возбуждено уголовное дело, сообщает «Русская планета».
По предварительным данным следствия, лжериелторы работали по такой схеме, используя поддельные документы, с 2014 года. Сумма одной сделки составляла в среднем около 75 тыс. рублей.
Полиция по Мещанскому району устанавливает круг людей, пострадавших от рук мошенников.
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