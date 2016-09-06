У здания рады Украины проходят сразу три митинга с требованием денег

Сразу три протестные акции проходят у здания Верховной рады Украины в день ее первого заседания после летних каникул. Профсоюзы требуют от депутатов добиться ликвидации долгов по зарплате.

Митинг представителей профсоюзов организовал председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Цель протестного выступления - выплата задолженности по зарплате горнякам, прекращение ликвидации рабочих мест, увеличение зарплат и социальных выплат. Причиной, заставляющей рабочих говорить о нехватке средств, стала девальвация национальной валюты в стране, совпавшая с повышением тарифов на коммунальные услуги и энергоносители.

Волынец говорит, что участники акции «купили билет в один конец в связи с тем, что акция будет продолжаться сегодня, завтра». Так же он сообщил о намерениях митингующих разбить палаточный городок. «Часть людей заявила, то они начнут голодовку», – приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что возле парламента Украины проходят еще два митинга — ликвидаторов катастрофы в Чернобыле, требующих выплаты пенсий, и обманутых вкладчиков лопнувшего банка «Михайловский», желающих вернуть утраченные деньги.