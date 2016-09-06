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В окрестностях столицы Киргизии ликвидирован вооруженный террорист

В ходе операции у боевика были обнаружены карабин «Сайга», самодельное взрывное устройство и большое количество боеприпасов

Сотрудники государственного комитета национальной безопасности Киргизии ликвидировали вооруженного члена подпольной ячейки международной террористической организации в окрестностях Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В окрестности города Бишкек органами национальной безопасности Кыргызской Республики в ходе контртеррористических мероприятий установлен член подпольной ячейки международной террористической организации «А.Х.» 1977 г.р. «А.Х.» оказал активное вооруженное сопротивление сотрудникам ГКНБ, в результате перестрелки был ликвидирован», — приводит сообщение агентство «РИА Новости».

В материале уточняется, что в ходе операции у террориста были обнаружены карабин «Сайга», самодельное взрывное устройство и большое количество боеприпасов.

Ведомство возбудило уголовное дело. В настоящий момент проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

В окрестностях столицы Киргизии ликвидирован вооруженный террорист

В ходе операции у боевика были обнаружены карабин «Сайга», самодельное взрывное устройство и большое количество боеприпасов

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