В окрестностях столицы Киргизии ликвидирован вооруженный террорист

Сотрудники государственного комитета национальной безопасности Киргизии ликвидировали вооруженного члена подпольной ячейки международной террористической организации в окрестностях Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В окрестности города Бишкек органами национальной безопасности Кыргызской Республики в ходе контртеррористических мероприятий установлен член подпольной ячейки международной террористической организации «А.Х.» 1977 г.р. «А.Х.» оказал активное вооруженное сопротивление сотрудникам ГКНБ, в результате перестрелки был ликвидирован», — приводит сообщение агентство «РИА Новости».

В материале уточняется, что в ходе операции у террориста были обнаружены карабин «Сайга», самодельное взрывное устройство и большое количество боеприпасов.

Ведомство возбудило уголовное дело. В настоящий момент проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.