Вера Алентова не может выгнать из себя театр

К юбилею народной артистки РФ Веры Алентовой в Театре имени Пушкина будет поставлена пьеса английского драматурга Ноэла Коуарда «Сенная лихорадка». Юбилярше предложена главная роль, которую она должна сыграть, не боясь ассоциаций с собственной судьбой.



— Ее персонаж — актриса, вышедшая на пенсию, но не желающая уходить со сцены, — сказал «Известиям» постановщик спектакля и художественный руководитель театра Евгений Писарев. — Роль Веры Валентиновны, помимо того что она бенефисная, еще очень любопытная и интересная по задачам. В ней есть определенная манкость для актрисы и для зрителей, которые будут гадать — что просто хорошо сыграно, а что передано из личного опыта...



Помимо Алентовой, в спектакле будут заняты ведущие артисты Театра имени Пушкина: заслуженый артист Борис Дьяченко, Александр Арсентьев, Анна Бегунова, Владимир Жеребцов, Евгений Плиткин. Но основная нагрузка падет на юбиляршу.



— В центре внимания, конечно, будет Вера Валентиновна — человек, который более 50 лет работает в этом месте и в какой-то степени является визитной карточкой Театра имени Пушкина, — продолжает худрук. — Мне бы хотелось, чтобы этот спектакль имел большую интересную жизнь, не ограниченную юбилейным поводом. Это грустная и смешная история: из театра, конечно, можно уйти, но выгнать из себя театр невозможно.



Интервью Евгения Писарева читайте в ближайших номерах «Известий».