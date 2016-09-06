Иран отозвал, поданный в 2011 году, иск против РФ по ЗРК С-300

Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что иск Ирана к РФ по зенитным ракетным комплексам С-300, поданный в 2011 году, отозван.

«Да, отозван», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает агентство ТАСС.

В августе посол Ирана в России Леван Джагарян рассказал, что вопрос с иском по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 снят с повестки дня Тегерана и Москвы.



Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что половина от планируемых объемов поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-300 передана в Иран.



Напомним, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявил, что Москва планирует завершить поставку С-300 Тегерану до конца года.



Контракт на поставку ЗРК С-300 Ирану был заключен в 2007 году, но его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции, которая наложила запрет на передачу Тегерану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял это ограничение, и соглашение вступило в силу.



Как ранее писали «Известия», после смягчения санкций в отношении Ирана в обмен на отказ от развития военной атомной программы российско-иранское военно-техническое сотрудничество может резко возрасти, пакет контрактов может составить миллиарды долларов. Но по многим позициям придется ждать несколько лет, когда перестанет действовать пятилетнее военное эмбарго.



С-300 — семейство зенитно-ракетных комплексов, способных поражать различные цели. Предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов с воздуха.



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