«Мы попросили президента построить бассейны для синхронного плавания»

Гостьей редакции газеты «Известия» стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, знаменосец сборной России на закрытии Игр в Рио Светлана Ромашина. 26-летняя спортсменка вместе со своей напарницей Натальей Ищенко на Олимпийских играх в Бразилии в очередной раз доказала превосходство российской школы синхронного плавания, завоевав золото в дуэте и на групповых соревнованиях. В эксклюзивном интервью «Известиям» Ромашина не исключила продолжения своей карьеры в качестве телеведущей, рассказала о личной просьбе Владимиру Путину и отношении к пародиям на свой вид спорта.



— После церемонии закрытия Олимпийских игр прошло больше двух недель. Вы уже определились со своим спортивным будущим?

— Честно, я пока не думала над этим вопросом. После четырех лет изматывающего труда просто хочется отдохнуть. Дайте мне еще время подумать. Всё может быть, я не исключаю никаких вариантов развития событий.

— Готовы пойти по стопам другой титулованной синхронистки Марии Киселевой и попробовать свои силы на телевидении?

— Почему бы и нет, но предложений пока таких не было. Многие считают, что нам всё должны подносить на блюдечке, но это не так. Завершение карьеры — самый болезненный вопрос для спортсмена. Он всю жизнь посвящает спорту и после оглушительной славы трудно найти себя в чем-то другом. Однако к этому надо стремиться, надо стараться осваивать новые профессии. Я готова к новым вызовам в своей жизни.

— В социальных сетях набирает популярность ролик, автор которого с юмором изображает синхронное плавание в маленьком бассейне. Вас не задевает это видео?

— Изображать нас можно сколько угодно. Более того, благодаря этому ролику наш вид спорта становится только популярнее. Почему-то, когда изображают синхронное плавание, всегда хотят показать, насколько это легко: встают руками на дно бассейна, достают ноги и людям кажется, что так может каждый. На деле же это очень тяжелый вид спорта, который требует ежедневных многочасовых тренировок. Хочется предложить пародистам перевернуться вверх ногами в воде, хотя бы на одну минуту задержать дыхание и при этом исполнить элементы нашей программы. Потом сделать один вдох и еще раз погрузиться в воду. И это будет только маленькая часть того, что испытывает синхронист.

— Кто может задержать дыхание под водой на более длительное время — вы или Наталья Ищенко?

— Много лет назад мы провели между собой такое соревнование. Стало интересно, насколько мы можем задержать дыхание. Тогда я выиграла, продержавшись под водой 4,5 минуты. Но это не предел. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Новокщенова задерживала дыхание на 5,5 минуты. Она серьезно занималась дайвингом.

— Какая самая запоминающаяся история случилась с вами на Играх в Рио?

— Мы приехали на соревнования, а в бассейне не хватало воды. Ее меняли, так как все помнят, что она зацвела. Поэтому было принято решение перелить воду из тренировочной ванны в основную. И, когда мы вышли на разминку, в бассейне не хватало примерно метра. Но надо отдать должное организаторам — соревнования не задержали, вода была чистая и нормальной температуры. Еще, конечно, был приятный момент, когда мы несли российский флаг на церемонии закрытия.

— Флаг разрешили оставить себе на память?

— Нет, у нас его сразу забрали. Он был достаточно большой и тяжелый. Даже вдвоем нам было тяжело его держать. Жаль, что на церемонии закрытия подвела погода. Дождь немного испортил общие впечатления. Что больше всего запомнилось на церемонии? Понравился ролик, который был подготовлен к Играм в Токио. Я уверена, что в Японии будет грандиозная Олимпиада.

— Бытовые условия в Рио чем-то отличались от Лондона и Пекина?

— Я всегда понимаю, что мы едем на Олимпийские игры не отдыхать в пятизвездночный отель, а работать. Нам всё равно на каких кроватях мы будем спать, какие интерьеры будут в наших комнатах. Единственное отличие от двух предыдущих Игр — в наших номерах не было телевизора. Соревнования других наших спортсменов мы могли посмотреть только в холле на первом этаже. Там порой собиралось много олимпийцев и приходилось путем голосования решать, какой вид спорта мы будем смотреть. Поэтому многие результаты отслеживали по мобильным приложениям.

— Кого из знаменитостей видели в Олимпийской деревне?

— Ни Майкла Фелпса, ни Усэйна Болта мы в этот раз не видели. Общались только с российскими спортсменами. На наших первых и вторых Играх мы, признаюсь, искали известных спортсменов. Бежали к Фелпсу, чтобы сфотографироваться. Сейчас такого нет, стали взрослее. Хотя в столовой всегда старались садиться лицом ко входу, чтобы можно было увидеть, кто из спортсменов приехал в Рио, а кто — нет.

— За кого из наших спортсменов болели персонально?

— В Олимпийской деревне я пыталась найти Юлю Ефимову и поддержать ее. Она находилась в очень тяжелом положении — ей не давали аккредитацию и, соответственно, у нее не было права тренироваться на олимпийских объектах. Мы очень переживали за нее и надеялись, что всё закончится благополучно. В итоге она выиграла два серебра, с чем мы ее и поздравили.

— Нервничали на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным или для вас это уже привычный визит?

— Девчонки, которые первый раз шли знакомиться с президентом, говорили, что им страшнее, чем на Олимпийских играх — ноги подкашивались. У нас такого не было. Только приятное впечатление и положительные эмоции.

— Удалось лично пообщаться с главой государства?

— Да, мы хорошо пообщались и поделились с Владимиром Владимировичем своими пожеланиями. Надеюсь, нас услышат.

— Вопросы касались развития синхронного плавания в нашей стране?

— Да, касались непосредственно строительства бассейнов для синхронного плавания в Москве, которых нам так не хватает. Нам обещали оказать содействие. Руководство страны всегда интересуется нашими выступлениями, после каждого старта нам приходят поздравления. Для нас созданы великолепные условия. В целом наш вид спорта развивается, но не так сильно, как хотелось бы.

— Москва по-прежнему является центром синхронного плавания в России?

— Москва — самый сильный регион, который выдает большинство спортсменов, которые входят во все юношеские сборные и в национальную команду. Радует, что наш спорт начинает активно развиваться в Московской области. Там за него отвечает трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. Сильная школа в Санкт-Петербурге. Однако это не так уж и много. Хочется, чтобы для нашего вида спорта было создано как можно больше условий и возможностей тренироваться на высоком уровне.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram​​​​​​

