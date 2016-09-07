«Весь мир видел, что я победил Емельяненко!»

17 июня 2016 года в Санкт-Петербурге прошел турнир Fight Nights Global 50, центральным событием которого стал поединок легендарного российского бойца ММА Федора Емельяненко против бразильца Фабио Мальдонадо. Решением судей победа в бою была присуждена российскому тяжеловесу. Однако многие любители боевых единоборств не согласны с этим результатом - уже в первом раунде Мальдонадо обрушил град ударов на Федора, от которых тот с трудом укрывался. По мнению многих экспертов, судья обязан был останавливать поединок во избежании нанесения серьезных травм нашему чемпиону. Однако Емельяненко устоял, оправился и смог продолжить бой. В итоге это противостояние породило множество разговоров об одностороннем судействе.

Корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову удалось связаться с Фабио Мальдонадо и узнать у него, что он сам думает по поводу результата своего поединка с легендарным российским бойцом. В эксклюзивном интервью бразилец рассказал о том, боится ли он снова выступать в нашей стране и будет ли настаивать на реванше.

- Вам понравилось в России?

- Я был в вашей стране первый раз, и мне все очень понравилось. Успел побывать в нескольких музеях и посетить Кремль – он произвел на меня огромное впечатление! Выглядит очень величественно! Еще у вас очень гостеприимные люди. А по улицам не ходят медведи в ушанках и с балалайками (смеется). Для меня это был очень хороший опыт, я остался очень доволен.

- В поединке с Федором Емельяненко вы проиграли по очкам. Согласны с этим результатом?

- Я уверен, что победил. Весь мир видел, что я был сильнее! Можно легко посчитать очки – первый раунд остался за мной, я вырвался вперед с уверенным преимуществом 10:8. Второй я отдал Федору – 10:9 в его пользу. В последнем раунде я также выступил сильнее. Я сделал все возможное для победы и считаю, что результат несправедлив.

- Вы считаете, что победу у вас украли?

- Именно так. Может быть, потому что Емельяненко - культовая личность в России. А может и потому что, помимо всего прочего, Федор является непосредственным начальником тех судей, которые обслуживали наш поединок…

- Вы будете оспаривать результат?

- Мой менеджер Стефано Сартори подал официальный протест в Международную ассоциацию смешанных единоборств (WMMAA) и попросил пересмотреть результат нашего поединка. Мы выиграли это дело: официальный результат нашего боя – ничья. Теперь посмотрим, примет ли это решение российский союз ММА. Тут, правда, тоже есть одна маленькая проблема – президентом этой организации является все тот же Емельяненко…

- Хотели бы вы провести реванш с Федором?

- Конечно! Это была бы прекрасная возможность показать, кто же на самом деле сильнее. Думаю, этот бой расставил бы все на свои места! Один очень крупный американский промоушн уже связывался с моим менеджером. Они предложили провести реванш в США. Однако у нас обоих контракт с российской компанией Fight Nights, так что если бой и состоится, то вероятнее всего в России.

- У вас контракт еще на 4 поединка в России. Не боитесь повторных проблем с судьями?

- Я думаю, такого больше не повторится. Судейство в моем поединке с Емельяненко подверглось критике всей мировой общественности. Думаю, после этого ко мне станут намного объективнее.

- Помимо Емельяненко есть ли еще какие-то бойцы из России, с которыми вы бы хотели выйти на ринг?

- В вашей стране огромное количество талантливых, сильных бойцов и прославленных чемпионов. Мне было бы интересно встретиться с многими из них. Знаете, помимо ММА я занимался профессиональным боксом, на моем счету 24 боя и ни одного поражения. Я бы с удовольствием провел бы бой с Валуевым!

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