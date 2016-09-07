Игнатьев: «Сделаю всё, чтобы вернуться в сборную России»

В связи с играми национальных сборных в российском футболе наступил первый перерыв. А так как за стартовые пять туров во многих клубах премьер-лиги произошли серьезные кадровые перестановки, эта небольшая пауза должна пойти командам на пользу. Например, московский «Локомотив», на пост главного тренера которого недавно вернулся Юрий Семин, наигрывал состав в контрольном матче с тульским «Арсеналом». В команде «железнодорожников» дебютировали Игорь Денисов и Игорь Портнягин, перешедшие в стан московского клуба в последний день трансферного окна. Еще один новичок, Борис Ротенберг, пропустил матч из-за травмы. Несмотря на усиление, «Локомотив» потерпел от туляков поражение с минимальным счетом — 0:1.

После игры корреспондент «Известий» пообщался с 29-летним полузащитником «железнодорожников» Владиславом Игнатьевым. В эксклюзивном интервью вингер красно-зеленых рассказал о возвращении в клуб Юрия Семина и Дмитрия Лоськова, желании завоевать место в сборной России и предстоящем дерби с московским «Спартаком».

— Когда в команде появляется новый тренер, товарищеские матчи приобретают большую важность?

— Безусловно, всегда, когда в команду приходит новый специалист, каждому игроку нужно заново доказывать свое право на место в основном составе. А вообще мы профессионалы своего дела и должны выкладываться на поле всегда и отрабатывать матч на 100% независимо от его статуса.

— Уже заметили какие-то кардинальные отличия в работе с Юрием Семиным?

— Юрий Павлович в команде относительно недавно. Но тем не менее мы уже заметили, как поменялся тренировочный процесс, ощутили это на себе. При нем тренировки стали более интенсивными. Что касается перемен в игровом процессе, то Семин требует чаще вступать в борьбу и отбирать мячи.

— В качестве ассистента главного тренера в «Локомотив» вернулась еще одна легенда клуба — Дмитрий Лоськов. Чем он будет полезен команде?

— Очень приятно, что Дмитрий вернулся в родной клуб. Он всегда старается нам подсказывать, помогать и делится своим богатым опытом. Мы все стараемся к нему прислушиваться.

— У сборной России также новый наставник — Станислав Черчесов. Ставите перед собой задачу вернуться в состав национальной команды?

— Задача выступать в составе сборной страны должна быть всегда. Думаю, это мечта любого профессионального футболиста. Но для этого нужно много работать, стабильно играть у себя в клубе и только после этого рассчитывать на приглашение в национальную команду. Приложу все усилия для того, чтобы вернуться в национальную команду.

— На флажке закрытия трансферного окна в «Локомотив» перешли Игорь Денисов, Борис Ротенберг и Игорь Портнягин. Как приняли ребят в команде?

— Всех приняли отлично. Мы практически все друг с другом хорошо знакомы, так или иначе где-то пересекались. Поэтому не думаю, что у кого-то из них могут возникнуть какие-то проблемы с адаптацией в «Локомотиве».

— В следующем туре вашей команде предстоит сойтись с московским «Спартаком». Какой настрой на первое дерби в сезоне?

— Настраиваемся, естественно, только на победу. Мы прекрасно понимаем, что это дерби, важнейший матч. Тем более на стадионе соберется много болельщиков, которых мы ни в коем случае не должны подвести.

— Вообще приятно, что даже на товарищеский матч с «Арсеналом» пришло немало фанатов?

— На игры «Локомотива» всегда приходит достаточно много болельщиков, но в матче с туляками нас действительно поддерживали более рьяно, чем обычно. И это даже несмотря на будний день и не самую лучшую погоду.