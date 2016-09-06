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И.о. директора школы № 57 стала Марина Прозорова

В департаменте образования Москвы сегодня приняли заявление об уходе предыдущего директора Сергея Менделевича

Исполняющим обязанности директора оказавшейся в центре скандала школы № 57 стала Марина Прозорова. Заявление об уходе предыдущего директора Сергея Менделевича было принято сегодня департаментом образования города Москвы. Об этом сообщается на странице школы в Facebook.

Напомним, что 5 сентября следователи начали доследственную проверку после скандала в школе № 57. Ранее журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей странице в Facebook о том, что больше 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Она заявила, что об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не предпринималось.

После этого Менделевич заявил, что уйдет в отставку, призвал создать школьную комиссию по этике для расследования чрезвычайной ситуации и недопущения такого впредь, в которой будут задействованы родители и выпускники.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

И.о. директора школы № 57 стала Марина Прозорова

В департаменте образования Москвы сегодня приняли заявление об уходе предыдущего директора Сергея Менделевича

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