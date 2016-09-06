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Валентина Матвиенко отправится в КНР с официальным визитом

В рамках поездки делегация Совфеда посетит города Ухань и Пекин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправится в Китай с официальным рабочим визитом (7-10 сентября). Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

«7–10 сентября состоится рабочий визит делегации Совета Федерации в Китай во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко. Программа визита включает встречи с руководством Китая», — говорится в сообщении.

В состав делегации входят заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, член комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна. Одной из тем станет развитие межпарламентских связей и межрегионального сотрудничества.

Отмечается, что в рамках поездки запланированы посещение городов Ухань и Пекин.

Китайские СМИ не исключают встречи Матвиенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Валентина Матвиенко отправится в КНР с официальным визитом

В рамках поездки делегация Совфеда посетит города Ухань и Пекин

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