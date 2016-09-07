Гонка четвероногих: «Тайная жизнь» догоняет «Зверополис»

В уикенд 1–4 сентября лидерство по бокс-офису России сохранилось за полнометражной анимационной лентой «Тайная жизнь домашних животных» — она собрала 205 млн рублей за выходные при общей кассе в 1 млрд 957 млн, сообщает портал «Кинодата».



Как отметил главный редактор портала Сергей Лавров, эта анимация уже на следующей неделе может стать самым кассовым зарубежным релизом в отечественном прокате 2016 года. За три недели лента студии Universal почти догнала безусловного лидера — полнометражный анимационный фильм «Зверополис» студии Disney, собравший 2 млрд 265 млн рублей.

— Третий уикенд подряд «Тайная жизнь домашних животных» удерживает лидерство в российском прокате, испытав только незначительный спад по сравнению с прошлой неделей, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров «Каро» Ник Глушко.



В целом начало сентября оказалось достаточно сильным. Вторую строчку захватил шпионский боевик «Джейсон Борн», в который вернулся актер Мэтт Дэймон. За первые прокатные выходные картина заработала 143 млн рублей, что неплохо для фильма, прохладно встреченного критикой.

— Промокампания «Джейсона Борна» стартовала задолго до выхода фильма в прокат, и результат нам кажется хорошим, тем более для франшизы, — отметил Глушко. — В последнее время сиквелы других франшиз демонстрировали не очень стабильные показатели, в то время как сборы нового «Джейсона Борна» даже превысили бокс-офис предыдущей картины с Джереми Реннером в главной роли.

Замыкает тройку лидеров российская комедия «Всё о мужчинах», спродюсированная Михаилом Галустяном, — 45 млн рублей. Главную роль в картине с бюджетом 67 млн рублей сыграл Дмитрий Нагиев.

Четвертое место досталось комедии «Очень плохие мамочки» с Милой Кунис: 37 млн рублей за первый уикенд проката.

Пятую строчку занимает криминальный боевик «Механик: Воскрешение» — 35 млн рублей при общей кассе в 172 млн.

— На текущей неделе нас ожидает сразу 10 премьер, — сообщил Глушко. — Приключенческий блокбастер Тимура Бекмамбетова «Бен-Гур», выпускаемый компанией Paramount, — один из наиболее обсуждаемых фильмов. Российский режиссер, работающий с крупной голливудской компанией, — предмет гордости для многих наших зрителей.



Кроме того, по мнению прокатчика, зрители не смогут не оценить «совершенно безумную анимацию» от Sony — «Полный расколбас» и фильм Анны Матисон «Прокофьев: во время пути».



— Картина Матисон предназначена поклонникам документального жанра. Недавно в «Октябре» прошла премьера, и зрители были в полном восторге от музыки, которая стала главной героиней фильма, — заинтриговал Ник Глушко.