Впервые два вуза Томска вошли в топ-400 лучших университетов мира

В рейтинг, составленный компанией Quacquarelli Symonds, вошли Томский государственный университет и Томский политехнический университет
Фото: tsu.ru
Томский госуниверситет (ТГУ) и Томский политех (ТПУ) впервые вошли в топ-400 лучших вузов мира в рейтинге, составленном компанией Quacquarelli Symonds (QS).
В рейтинге 2015 года университеты вошли в группу 481–490 вузов, также они попали в десятку лучших вузов России, пишет Сибирское агентство новостей.
ТГУ поднялся из группы 481–490 на 377-ю позицию, а ТПУ занял 400-ю строчку рейтинга. Среди российских вузов Томский госуниверситет стал седьмым, а Политех — восьмым.
За 2016 год Томский госуниверситет поднялся в рейтинге на 104 пункта, а Политех — на 81 пункт.
«Известия» ранее сообщали, что всего в рейтинг лучших мировых университетов QS вошли 22 российских вуза.
Согласно списку, лучшим среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, он, как и год назад, занимает 108-е место. Санкт-Петербургский государственный университет потерял две позиции и занял 258-е место. Новосибирский государственный университет взлетел сразу на 26 пунктов и занял 291-ю позицию.
Рейтинг возглавили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.
При составлении рейтинга QS учитываются шесть критериев: репутация в академической среде, цитируемость публикаций, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.
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