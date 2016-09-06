Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Впервые два вуза Томска вошли в топ-400 лучших университетов мира

В рейтинг, составленный компанией Quacquarelli Symonds, вошли Томский государственный университет и Томский политехнический университет

Фото: tsu.ru

Томский госуниверситет (ТГУ) и Томский политех (ТПУ) впервые вошли в топ-400 лучших вузов мира в рейтинге, составленном компанией Quacquarelli Symonds (QS).

В рейтинге 2015 года университеты вошли в группу 481–490 вузов, также они попали в десятку лучших вузов России, пишет Сибирское агентство новостей.

ТГУ поднялся из группы 481–490 на 377-ю позицию, а ТПУ занял 400-ю строчку рейтинга. Среди российских вузов Томский госуниверситет стал седьмым, а Политех — восьмым.

За 2016 год Томский госуниверситет поднялся в рейтинге на 104 пункта, а Политех — на 81 пункт.

«Известия» ранее сообщали, что всего в рейтинг лучших мировых университетов QS вошли 22 российских вуза.

Согласно списку, лучшим среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, он, как и год назад, занимает 108-е место. Санкт-Петербургский государственный университет потерял две позиции и занял 258-е место. Новосибирский государственный университет взлетел сразу на 26 пунктов и занял 291-ю позицию.

Рейтинг возглавили американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты. 

При составлении рейтинга QS учитываются шесть критериев: репутация в академической среде, цитируемость публикаций, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.

Читайте также:

Российские вузы укрепили позиции в рейтинге лучших университетов

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Впервые два вуза Томска вошли в топ-400 лучших университетов мира

Впервые два вуза Томска вошли в топ-400 лучших университетов мираВ рейтинг, составленный компанией Quacquarelli Symonds, вошли Томский государственный университет и Томский политехнический университет

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке