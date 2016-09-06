Лучший вуз России поднялся на 108-е место в мире

22 российских вуза заняли строчки в авторитетном ежегодном рейтинге компании Quacquarelli Symonds. Восемь из них оказались в топ-400 лучших вузов мира.



Эксперты отмечают положительные изменения: в 2015 году в рейтинг из 400 учебных заведений входили пять вузов России. Высшую строчку также, как и раньше, занимает МГУ имени Ломоносова. По мнению авторов рейтинга Quacquarelli Symonds, это лучшее учебное заведение России. Вуз занимает 108-е место в списке, поднявшись на два пункта.

Также в «золотую восьмерку» вошли СПбГУ, НГУ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, МГИМО, Томский государственный университет и Томский политехнический университет.

— Большинство наших вузов улучшили свои позиции. Картина выглядит позитивно, но следует понимать, что некоторым вузам нужно существенным образом ускориться, иначе за 4 года они не попадут в топ-100. Кроме того, у нас минимум 41 вуз, наделенный особым статусом, — говорит Борис Деревягин, аналитик в области образования. — Но не все они попали в рейтинг.

Напомним, что полученные места в списке — результат работы в рамках указа президента Владимира Путина о продвижении российских вузов в мировых рейтингах. Согласно документу, к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в топ-100 одного из мировых образовательных рейтингов — Quacquarelli Symonds, Шанхайского или Times Higher Education.

Для этого реализуется проект «5-100», оказывающий господдержку 21 учебному заведению страны. Всего к началу этого года на программу было потрачено 54 млрд рублей. До конца 2017 года будет выделено еще 14,5 млрд.



— Шанхайский рейтинг заточен под старые авторитеты — играют роль мировые премии. На такие вузы работают многие предшествующие поколения. А у нас много молодых учебных заведений, и ожидать от них наград мирового уровня сложно. Нужно гораздо большее количество времени, чтобы кто-то, кроме СПбГУ и МГУ, стал попадать в Шанхайский рейтинг, — уверен Борис Деревягин.

Для строчек в рейтинге Times Higher Education достаточно более короткого срока.

— Но необходима активная политика в области международного взаимодействия и увеличения активности внутриакадемической среды, — рассказывает аналитик.

Первые строчки в международном рейтинге этого года заняли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский, Гарвардский и Кэмбриджский университеты.