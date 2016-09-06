София Ротару отправится в гастрольный тур по бывшему Советскому Союзу

Народная артистка СССР представит лучшие из композиций, спетых за 47 лет творческой деятельности
Свой юбилейный, 2017 год София Ротару ознаменует масштабным концертным туром.
«София Михайловна собирается проехать с концертами по городам бывшего Советского союза — страны, где ее всегда любили и тепло принимали. В планах — концертные площадки Беларуси, Казахстана и, конечно, Москвы. Ну а начнем празднование загодя — в ноябре 2016 года. Певице предстоит 11 концертов в Германии, где много ее поклонников, тоже выходцев из СССР», — сказал «Известиям» концертный директор певицы Сергей Лавров.
Сроки тура, по словам директора, определены и в данный момент уточняются. В программу концертов войдут лучшие песни артистки. Их Ротару выберет из огромного списка композиций, спетых ею за 47 лет творческой деятельности.
Репертуар одной из самых популярных певиц советского и постсоветского пространства насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, польском, сербском и других языках. Последний российский тур Ротару состоялся в 2013 году.
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