София Ротару отправится в гастрольный тур по бывшему Советскому Союзу

Свой юбилейный, 2017 год София Ротару ознаменует масштабным концертным туром.

«София Михайловна собирается проехать с концертами по городам бывшего Советского союза — страны, где ее всегда любили и тепло принимали. В планах — концертные площадки Беларуси, Казахстана и, конечно, Москвы. Ну а начнем празднование загодя — в ноябре 2016 года. Певице предстоит 11 концертов в Германии, где много ее поклонников, тоже выходцев из СССР», — сказал «Известиям» концертный директор певицы Сергей Лавров.

Сроки тура, по словам директора, определены и в данный момент уточняются. В программу концертов войдут лучшие песни артистки. Их Ротару выберет из огромного списка композиций, спетых ею за 47 лет творческой деятельности.

Репертуар одной из самых популярных певиц советского и постсоветского пространства насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, польском, сербском и других языках. Последний российский тур Ротару состоялся в 2013 году.