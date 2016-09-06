«Калашников» показал две новые снайперские винтовки

В подмосковной Кубинке на стартовавшем здесь во вторник Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2016» АО «Концерн «Калашников» продемонстрировал, помимо прочего, опытные образцы новой модульной высокоточной снайперской винтовки ВСВ-338 и самозарядной снайперской винтовки СВК.

«Дальнобойная снайперская винтовка ВСВ-338 под патрон .338 Lapua Magnum предназначена для применения снайперами в любых погодных условиях при стрельбе на дальности до 1,5 тыс. м», — цитирует INTERFAX сообщение пресс-службы «Калашникова».

Еще одна новинка концерна — компактная самозарядная снайперская винтовка СВК. Винтовка разрабатывается в двух вариантах: под отечественный патрон 7.62х54R и под самый распространенный в мире винтовочный патрон 7.62х51 НАТО. В настоящее время СВК проходит заводские испытания.

Обе снайперские винтовки являются инициативной разработкой концерна «Калашников», подчеркивает пресс-служба компании.

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