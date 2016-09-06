Минтруд РФ поддержит матерей, родивших до 30 лет двух детей

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин предлагает поддержать молодых женщин, успевших до 30-летнего возраста стать мамами двух детей. На прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме он заявил журналистам, что материнский капитал нельзя упразднять и делать его «пособием по нуждаемости», его можно лишь совершенствовать.

Глава Минтруда уточнил, что не видит ничего плохого, когда женщина рожает после 30. «Но, конечно, с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего-четвертого ребенка лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет», — приводит его слова «РИА Новости».

Максим Топилин рассуждал о вопросе рождаемости в контексте российской демографии: «У нас в стране поколений, которые в репродуктивном возрасте, становится всё меньше и меньше, поэтому объективно ожидать, что будет абсолютное количество рождения дальше расти — именно абсолютное количество рождения — приходится, наверное, уже в меньшей степени».

Далее Топилин отметил: «Суммарный коэффициент рождаемости вырастет. Может вырасти с мерами дополнительной поддержки до 1,9–1,95, близкий к двум. Но для этого нам нужно будет в ближайшее время — в течение 2–3 лет — сформулировать еще какие-то дополнительные меры».