Минтруд РФ поддержит матерей, родивших до 30 лет двух детей

В Министерстве рассматривают возможности дополнительного материального стимулирования рождаемости молодыми женщинами
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин предлагает поддержать молодых женщин, успевших до 30-летнего возраста стать мамами двух детей. На прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме он заявил журналистам, что материнский капитал нельзя упразднять и делать его «пособием по нуждаемости», его можно лишь совершенствовать.
Глава Минтруда уточнил, что не видит ничего плохого, когда женщина рожает после 30. «Но, конечно, с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего-четвертого ребенка лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет», — приводит его слова «РИА Новости».
Максим Топилин рассуждал о вопросе рождаемости в контексте российской демографии: «У нас в стране поколений, которые в репродуктивном возрасте, становится всё меньше и меньше, поэтому объективно ожидать, что будет абсолютное количество рождения дальше расти — именно абсолютное количество рождения — приходится, наверное, уже в меньшей степени».
Далее Топилин отметил: «Суммарный коэффициент рождаемости вырастет. Может вырасти с мерами дополнительной поддержки до 1,9–1,95, близкий к двум. Но для этого нам нужно будет в ближайшее время — в течение 2–3 лет — сформулировать еще какие-то дополнительные меры».
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