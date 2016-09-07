«Байкалруд» получит 11 млрд рублей от инвестфондов

Фонд инвестиционного развития Забайкальского края («ЗабИнвестФонд») совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона подписали соглашение о сотрудничестве по реализации трех инвестиционных проектов на территории Забайкальского края на сумму более 12 млрд рублей. Об этом сообщил «Известиям» гендиректор «ЗабИнвестФонда» Александр Бирюков. По его словам, самым капиталоемким проектом станет разработка компанией «Байкалруд» свинцово-цинкового месторождения в Забайкалье. Инвестиции оцениваются свыше 11 млрд рублей. Аналитики отмечают, что в первую очередь в реализации проекта заинтересован Китай, поскольку является основным потребителем свинца и цинка.



Как рассказал «Известиям» гендиректор «ЗабИнвестФонда» Александр Бирюков, одними из первых проектов, которые планируется направить в Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона для оказания поддержки в рамках соглашения, являются проекты компании «Байкалруд», племенного завода «Комсомолец» и сельхозпредприятия «Олекан». По его оценке, общий объем привлекаемых инвестиций составит более 12 млрд рублей. Срок реализации проектов — 10 лет.



В частности, «Комсомолец» планирует увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства за счет вовлечения в оборот залежных земель. Сумма инвестиций в проект составит 498,5 млн рублей. ООО «Олекан» планирует провести комплексную модернизацию производства и переработки импортозамещающей сельскохозяйственной продукции. Инвестиции оцениваются в 969 млн рублей. Самый же капиталоемкий проект у ООО «Байкалруд». Компания реализует проект по освоению полиметаллического месторождения Нойон-Тологой. Он предусматривает объем капвложений в размере 11,314 млрд рублей.

— Крупный по запасам объект расположен в Александрово-Заводском районе Забайкальского края. Месторождение является перспективным объектом для освоения, учитывая достаточно высокую степень разведанности и суммарный объем запасов и ресурсов свинца, цинка и серебра. Общие запасы месторождения Нойон-Тологой превысят 100 млн т. Отработку месторождения планируется осуществлять подземным и открытым способами. Период жизни рудника составит не менее 30 лет, — отметил Бирюков.



Привлечь средства из Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона планируется в виде долгового капитала. Но о какой конкретно сумме и условиях привлечения идет речь, пока говорить рано, утверждает гендиректор «ЗабИнвестФонда», поскольку проект находится на первых этапах рассмотрения и формирования дорожной карты.



На данный момент, по словам Бирюкова, в проект вложено около 1 млрд рублей. Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) с попутной добычей полиметаллических руд на месторождении началось в 2012 году. Фабрика мощностью 600 тыс. т руды в год была построена в 2014 году. В прошлом году компания завершила модернизацию фабрики с увеличением мощностей до 1 млн т руды в год. Выйти на производительность по руде в 850 тыс. т в год планируется только в 2018 году. А к 2023–2024 годам за счет новых инвестиций планируется расширить мощности до 2 млн т руды в год.

По данным «Известий», основными владельцами компании «Байкалруд» являются китайские инвесторы, в частности среди собственников проекта фигурирует китайская горная компания «Баоцзинь» (Baojing), горно-обогатительный комбинат которой («Дунцзюнь») расположен в 180 км от месторождения Нойон-Тологой.

Бирюков не стал называть собственников ООО «Байкалруд», отметив только, что основным рынком сбыта для компании является Китай. Заинтересованность КНР в реализации проекта подтверждают и эксперты.



По мнению директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, продукцией данного ГОКа является первично обогащенная руда, которую везут в Китай, где будет производиться концентрат с содержанием 56% свинца и 45% цинка. С учетом расширения производства вдвое к 2024 году заявленные 11 млрд рублей представляются реалистичной оценкой, считает Максим Худалов.

По словам аналитика Промсвязьбанка Игоря Нуждина, предполагается, что руда с месторождения будет идти на приграничную обогатительную фабрику в КНР. Там из нее будут получать концентрат и отправлять дальше.

— В целом, по прогнозам, ожидается дефицит свинца и цинка в перспективе ближайших пяти лет, отсюда интерес китайцев как ключевых его потребителей. Безусловно, для России был бы более предпочтителен вариант более глубокого передела на своей территории. С учетом ожидаемых цен на свинец и цинк порядка $1800–2000 за тонну проект окупится и выйдет в прибыль через 5–7 лет, — считает Игорь Нуждин.

Максим Худалов из АКРА полагает, что при среднем содержании свинца в руде на уровне 5%, а цинка на уровне 0,3% цена реализации тонны руды составит около 2 тыс. рублей. По грубым оценкам, рентабельность по EBITDA составит около 10%, а сама EBITDA на уровне 150–200 млн рублей в год. «Очевидно, что с ростом объемов компания сможет выйти на уровень 500 млн рублей в год по EBITDA, но расчеты крайне грубые, так как на данном этапе информации очень мало», — считает Максим Худалов.

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что по отчетности за 2015 год ООО «Байкалруд» получило выручку чуть менее 2 млрд рублей, валовую прибыль — в размере 1,41 млрд рублей, а чистый убыток составил 320 млн рублей.

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