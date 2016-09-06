Пожилой австриец угрожал поджечь многоэтажку, чтобы избежать выселения

Восьмидесятилетий житель Австрии забаррикадировался внутри многоквартирного здания, разлив в нем горючую жидкость
Получив предписание о выселении из дома в австрийском городке Нойштадт, пригороде венской столицы, 80-летний мужчина решил, что лучше поджечь свое жилище, чем его лишиться.
Мужчина использовал горючую жидкость, предположительно бензин, для того чтобы облить судебного пристава и помещения многоквартирного дома, где он жил. После этого он забаррикадировался в квартире и отказался ее покидать, угрожая подпалить здание.
«РИА Новости», ссылаясь на онлайн-издание NOEN из Нижней Австрии, где и произошел инцидент, пишет о том, что полицейские оцепляли район и даже вызывали спецназ.
Окончился инцидент задержанием пожилого поджигателя.
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