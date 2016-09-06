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Пожилой австриец угрожал поджечь многоэтажку, чтобы избежать выселения

Восьмидесятилетий житель Австрии забаррикадировался внутри многоквартирного здания, разлив в нем горючую жидкость

Получив предписание о выселении из дома в австрийском городке Нойштадт, пригороде венской столицы, 80-летний мужчина решил, что лучше поджечь свое жилище, чем его лишиться.

Мужчина использовал горючую жидкость, предположительно бензин, для того чтобы облить судебного пристава и помещения многоквартирного дома, где он жил. После этого он забаррикадировался в квартире и отказался ее покидать, угрожая подпалить здание.

«РИА Новости», ссылаясь на онлайн-издание NOEN из Нижней Австрии, где и произошел инцидент, пишет о том, что полицейские оцепляли район и даже вызывали спецназ.

Окончился инцидент задержанием пожилого поджигателя.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Пожилой австриец угрожал поджечь многоэтажку, чтобы избежать выселения

Восьмидесятилетий житель Австрии забаррикадировался внутри многоквартирного здания, разлив в нем горючую жидкость

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