Пожилой австриец угрожал поджечь многоэтажку, чтобы избежать выселения

Получив предписание о выселении из дома в австрийском городке Нойштадт, пригороде венской столицы, 80-летний мужчина решил, что лучше поджечь свое жилище, чем его лишиться.

Мужчина использовал горючую жидкость, предположительно бензин, для того чтобы облить судебного пристава и помещения многоквартирного дома, где он жил. После этого он забаррикадировался в квартире и отказался ее покидать, угрожая подпалить здание.

«РИА Новости», ссылаясь на онлайн-издание NOEN из Нижней Австрии, где и произошел инцидент, пишет о том, что полицейские оцепляли район и даже вызывали спецназ.

Окончился инцидент задержанием пожилого поджигателя.