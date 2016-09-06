В Астраханской и Волгоградской областях начались масштабные учения авиации и ПВО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов.

«Сегодня сразу на трех специализированных полигонах в Астраханской и Волгоградской областях под непосредственным руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова началось масштабное тактическое учение по управлению группировками авиации и ПВО Западного военного округа с боевыми стрельбами и пусками ракет», — сказал он.

В материале пресс-службы отмечается, что к тренировкам привлечены более 4 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц техники — из них более 50 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации. В учениях задействованы соединения и воинские части противовоздушной обороны, авиации, радиотехнических войск, а также силы и средства радиоэлектронной борьбы, разведывательные и мотострелковые подразделения.