Тайип Эрдоган: никто не возражал, но и не соглашался

Создание зоны безопасности в Сирии поможет решить проблему беженцев. Так считает президент Турции Тайип Эрдоган, вынесший этот вопрос на G20.

«Мы ранее предлагали создать зону безопасности на севере Сирии для размещения в ней беженцев, чтобы помочь разрешению миграционного кризиса. К сожалению, шагов в этом направлении ни одна страна не сделала. Экзамен с беженцами не сдан» — эти слова турецкого президента были опубликованы на сайте «Известий» в понедельник, 5 сентября. Тайип Эрдоган произнес их на пресс-конференции в эфире телеканала TRT сразу после окончания G20.



Эрдоган аргументировал свои выводы о необходимости создания зоны безопасности, привлекая статистику. «У нас живет 3 млн сирийцев и иракцев. Мы потратили на них более $12 млрд, а вместе с помощью общественных организаций — $25 млрд», — сказал турецкий лидер, добавив к этому, что общий объем помощи Запада составил около $1,3 млрд.

Сегодня «РИА Новости» сообщило об обсуждении этого вопроса, имевшем место на саммите в Ханчжоу, ссылаясь на сообщения в турецких СМИ. На полях G20, выслушав Эрдогана, никто не стал ему возражать, но никто и не согласился предпринимать конкретные шаги, пишет издание.