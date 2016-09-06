Рогозин провел экскурсию для короля Бахрейна по «Армии-2016»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках форума «Армия-2016» представил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе образцы бронетехники и танков.

Сам Рогозин очень доволен новыми образцами российской военной техники, представленной на форуме. О чем он не преминул рассказать у себя в Twitter.

Во вторник в подмосковной Кубинке стартовал Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2016». Его участниками станут более тысячи российских предприятий и организаций, прибудут также зарубежные делегации — потребители продукции и услуг военного и двойного назначения.

МВТФ проходит в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот», а также в военных округах Вооруженных сил РФ и продлится до 11 сентября.