Журналисты RT попали под обстрел боевиков ИГИЛ в Ливии

Бойцу проправительственных сил удалось предотвратить взрыв, который планировал совершить террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле
Журналисты RT попали под обстрел на линии фронта в ливийской Сирте, огонь вели террористы ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ), сообщает телеканал.
Инцидент произошел при пересечении линии фронта в Сирте, где продолжаются бои проправительственных сил с боевиками ИГИЛ. Ливийские бойцы предупреждают, что на этом участке необходимо ехать как можно быстрее, поскольку снайперы боевиков открывают огонь по всем, кто движется по этой дороге.
После этого проправительственные силы заметили, что к журналистам приближается начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого сидит террорист-смертник. Тогда ливийский боец выстрелил в машину из противотанкового гранатомета. В результате автомобиль был остановлен, а его водитель убит.
«Похоже, атака в самом разгаре. Сюда только что пытался заехать заминированный автомобиль. Раздался взрыв. Мы не знаем, что произошло, но выстрелы раздаются прямо из-за угла, здесь становится очень опасно», — сообщил корреспондент RT Уильям Уайтман.
После нападения террориста-смертника один минометный снаряд, выпущенный боевиками, ударил в то место, где ранее находилась группа.
«Ислам — это мы, а те люди — террористы. Они убивают людей», — цитирует телеканал одного из правительственных военнослужащих.
Журналисты телеканала продолжают сопровождать ливийские проправительственные силы, которые продолжают наступление на последние укрытия боевиков ИГИЛ.
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