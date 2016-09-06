718,5 млн выделено на ликвидацию последствий наводнения в Приморье

Российское правительство выделило более 718 миллионов рублей Приморью на ликвидацию последствий стихии. Распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что нужно выделить администрации Приморского края из резервного фонда правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций бюджетные ассигнования в размере до 718,5 миллионов рублей.

Из них 85 млн рублей выделяются на оказание пострадавшим единовременной помощи, 281,5 млн – на оказание помощи людям, частично потерявшим жилье и вещи первой необходимости. А также 280 млн выделяется тем, кто полностью утратил жилье и вещи первой необходимости, 72 млн – на оборудование пунктов временного размещения пострадавших и на питание.

После наводнения в Приморье. Тайфун Лайнрок. pic.twitter.com/exkaA3HjAK — Ирина Пенская (@irina1234561) 4 сентября 2016 г.

В результате тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне подтопления находятся 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.

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