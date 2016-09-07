Российские банки могут первыми выйти на финансовый рынок Ирана

Иран после частичного снятия санкций является перспективным рынком для российских банков. Уже десять крупных кредитных организаций планируют выйти на новый рынок, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку. Собеседник пояснил, что российско-иранское сотрудничество укрепляется, в то же время западные банки еще не освоили нишу. Таким образом, российские банки могут первыми из зарубежных выйти на финансовый рынок Ирана.



1 сентября 2016 года в Иране прошла встреча в рамках российско-иранского взаимодействия. Россию представлял зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, Иран — зампред центробанка исламской республики Голамали Камьяб. В пресс-службе ЦБ подтвердили «Известиям», что договорились о сотрудничестве с иранским регулятором по ряду направлений — в первую очередь об обеспечении межбанковских взаиморасчетов в рублях и иранских риалах, развитии корреспондентских отношений между кредитными организациями России и Ирана. По словам близкого к ЦБ источника, «Россия и Иран собираются налаживать торговый оборот, встал вопрос о более тесном взаимодействии с центробанком исламской республики».



Собеседник пояснил, что «иранский рынок может быть перспективным для российских банков не только для сопровождения контрактов российских и иранских компаний, но и потому, что население частично освобожденной от санкций страны молодое, потенциально более финансово грамотное», поэтому «уже десять весомых российских банков смотрят в сторону Ирана».

— ЦБ считает необходимым развитие сети корреспондентских отношений между коммерческими банками России и Ирана, создание эффективной банковской инфраструктуры для обслуживания двусторонней торговли и инвестиций, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — Вопросы выбора контрагентов, проработки взаимовыгодных финансовых схем взаимодействия решаются финансовыми институтами самостоятельно. Мы ожидаем повышения интереса к взаимодействию и со стороны крупных российских и иранских финансовых структур, существенного расширения номенклатуры предлагаемых финансовых инструментов, которые используются для обслуживания внешнеторговых контрактов.

По словам представителей ЦБ, «более широкое использование нацвалют в расчетах по двусторонним контрактам будет способствовать повышению объема товарооборота и эффективности межбанковского взаимодействия», и эта практика не противоречит российскому законодательству. Также ЦБ будет консультировать иранского регулятора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По словам источника, это поможет Ирану выйти из «черного списка» FATF.

У российских банков нет «дочек» в Иране. В России работает единственный банк с иранскими корнями — «Мир Бизнес банк» (до 2010 года — банк «Мелли Иран»; стопроцентная «дочка» крупнейшего на Ближнем Востоке Bank Melli Iran). 70% клиентов банка экспортируют зерно и лес в Иран, импортируют продукты питания, фрукты, природный камень, керамическую плитку и пр.).

Западные банки пока не спешат открывать филиалы в Иране, ожидая прояснения ситуации. Активно начала налаживать взаимодействие с Ираном КНР (за 10 лет стороны собираются увеличить товарооборот на порядок — до $600 млрд). Но даже банки из этой страны о планах по освоению финансового рынка Ирана пока не заявляли. Таким образом, российские кредитные организации могут успеть первыми из зарубежных банков начать осваивать Иран.

— Иран отходит от многолетних санкций, качество банковских услуг там снизилось, и российские игроки могут выйти на рынок с интересными продуктами для бизнеса и населения, — комментирует президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. — Очевидно, что товарооборот между Россией и Ираном будет расти. Занять нишу, пока в Иране нет жесткой конкуренции со стороны других зарубежных структур, было бы целесообразно.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян напоминает, что «мы работаем в едином финансовом пространстве» и поэтому расширение финансово-банковского сотрудничества с Ираном — позитивный и правильный шаг.

— Отсутствие западных банков, у которых доступ к более дешевым заемным средствам на европейских рынках, делает Иран для российских банков весьма перспективной площадкой, — считает управляющий партнер АО «2К» Тамара Касьянова. — Прежде всего для госбанков в рамках межгосударственного взаимодействия. Наши банки могут начать с обслуживания двусторонних контрактов в Иране по аналогии с «Мир Бизнес банком». Затем объем банковских услуг может быть расширен. Если на них будет спрос, в Иран могут прийти частные игроки.

Но у банковского сектора РФ нет истории и опыта транснациональных банков.

— Это скорее политическая и инфраструктурная необходимость, — отмечает директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов Бинбанка Юрий Амвросиев. — Такой опыт есть у ВТБ, чья зарубежная сеть частично базируется на бывших совзагранбанках. Задачами таких банков в свое время были обслуживание национальных интересов и интересов компаний, которые участвовали в инфраструктурных проектах за пределами СССР.

Президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков отмечает, что остается риск санкционных действий и блокировки движения денежных переводов и иных платежей при расчетах с иранскими банками.



Иран более 20 лет был под санкциями США. В январе 2016 года ограничения были частично сняты: Ирану разрешены расчеты в евро, в долларах по-прежнему запрещены. Поэтому взаиморасчеты в нацвалютах — скорее необходимость.



По данным Федеральной таможенной службы, доля российско-иранского оборота во внешнеторговом обороте России со странами дальнего зарубежья увеличилась с 0,2 до 0,4%. За январь–июнь 2016 года оборот с Ираном составил $923,7 млн (экспорт — до $752,6 млн, импорт — до $171 млн).



По прогнозам Всемирного банка, в 2016–2017 и 2017–2018 финансовые годы Иран ожидает рост ВВП на 5,5%, в следующие годы — на 3,5–4%. Стратегические для российско-иранского сотрудничества отрасли — энергетика, металлургия, авиация и транспорт. В 2014 году Россия и Иран подписали контрактов на $70 млрд. До конца 2016 года Иран получит от Москвы €2,2 млрд на 30 лет. 10 сентября Россия и Иран приступят к строительству АЭС «Бушер-2».