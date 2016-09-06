Итальянский «Палермо» возглавил 37-летний Роберто Де Дзерби. Информация об этом размещена на сайте клуба.



Официально новый главный тренер будет представлен на пресс-конференции, которая состоится во вторник.



Подробности соглашения с 37-летним тренером не разглашаются. Однако, по информации итальянской прессы, Де Дзерби подписал с клубом «Палермо» контракт, рассчитанный на два сезона и будет получать около €500 тыс. в год. Роберто Де Дзерби уже провел первую тренировку команды. До перехода в «Палермо» Де Церби тренировал «Фоджу».



Сезон «Палермо» начинал под руководством Давиде Баллардини​, однако он подал в отставку из-за разногласий с руководством клуба — несмотря на подписание 8 новичков, бывший главный тренер остался недоволен работой клуба на трансферном рынке, пишет «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Палермо» сменил главного тренера восемь раз. Команда занимает 15-е место в текущем розыгрыше серии А после двух туров.



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