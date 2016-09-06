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Вашингтон и Сеул намерены разместить системы ПРО THAAD в Южной Корее

По словам американского президента, комплексы должны обеспечивать сдерживание угрозы со стороны КНДР

Президент США Барак Обама и его коллега из Южной Кореи Пак Кын Хе договорились о размещении на территории республики американских противоракетных комплексов THAAD.

По словам американского лидера, соответствующие меры направлены на сдерживание угрозы КНДР.

«Наше сотрудничество по ракетной обороне — THAAD — это чисто оборонительная система по сдерживанию и обороне от угроз со стороны Северной Кореи», — приводит «РИА Новости» заявление Барака Обамы после его беседы с Пак Кын Хе в Лаосе.

При этом президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что обе стороны договорились сохранять сильные сдерживающие позиции в зоне конфликта.

«Мы с президентом Обамой договорились сохранять сильные сдерживающие позиции, укрепив наши совместные оборонные возможности, включая систему THAAD», — пояснила Пак Кын Хе. При этом ранее президент Южной Кореи заявляла, что система ПРО, которую планируется разместить на территории страны, не направлена против России или каких-либо других стран.

Мобильный противоракетный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) способен производить высотный заатмосферный перехват ракет среднего и меньшего радиуса действия, при этом радиус действия системы не превышает 200 км.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Вашингтон и Сеул намерены разместить системы ПРО THAAD в Южной Корее

По словам американского президента, комплексы должны обеспечивать сдерживание угрозы со стороны КНДР

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