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В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погибли два человека

Грузовик с неисправными тормозами протаранил пять легковых автомобилей

В Дагестане в ДТП с участием автомашин свадебного кортежа погибли два человека, еще трое получили различные травмы. Грузовая фура с неисправными тормозами протаранила пять легковых автомашин. 

По данным РЕН ТВ, авария произошла во вторник днем в районе села Агач-аул Карабудахкентского района Дагестана.

Известно, что большегруз шел на спуск и неожиданно выехал на встречную полосу. Водителю грузовика не удалось избежать столкновения с легковыми автомашинами.

От полученных травм два человека погибли на месте. Трое пострадавших госпитализированы.

Сотрудники полиции выясняют точные причины массового ДТП.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погибли два человека

Грузовик с неисправными тормозами протаранил пять легковых автомобилей

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