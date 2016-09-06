В Дагестане в ДТП со свадебным кортежем погибли два человека

Грузовик с неисправными тормозами протаранил пять легковых автомобилей
В Дагестане в ДТП с участием автомашин свадебного кортежа погибли два человека, еще трое получили различные травмы. Грузовая фура с неисправными тормозами протаранила пять легковых автомашин.
По данным РЕН ТВ, авария произошла во вторник днем в районе села Агач-аул Карабудахкентского района Дагестана.
Известно, что большегруз шел на спуск и неожиданно выехал на встречную полосу. Водителю грузовика не удалось избежать столкновения с легковыми автомашинами.
От полученных травм два человека погибли на месте. Трое пострадавших госпитализированы.
Сотрудники полиции выясняют точные причины массового ДТП.
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