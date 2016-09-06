Заработала «горячая линия» ЦИК по вопросам выборов

Избирком открыл многоканальную бесплатную линию для звонков граждан
Центральная избирательная комиссия РФ с 6 сентября запустила многоканальную бесплатную «горячую линию», по которой избиратели и кандидаты смогут получить всю нужную им информацию о выборах, а также сообщить о возможных нарушениях в ходе предстоящего единого дня голосования, 18 сентября.
С 6 по 20 сентября 2016 года звонки на «горячую линию» ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру: 8-800-250-67-84. А с 9 часов 17 сентября до 18 часов 19 сентября 2016 года звонки будут приниматься круглосуточно.
На «горячей линии» избиратели, кандидаты, представители политических партий и иные участники избирательного процесса могут как получить справочную информацию, так и разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России. Кроме того, граждане смогут оставить информацию для сведения и быть переадресованы по нужной им компетенции. В случаях, требующих принятия мер реагирования и ответа, необходимо направить в ЦИК РФ письменное обращение на электронную почту или же обычным письмом (адреса можно найти на сайте комиссии).
Ранее «Известия» писали, что ЦИК с апреля этого года полностью переформатировала работу «горячей линии», на которую в предвыборный период поступают жалобы и предложения граждан, а также участников выборного процесса — кандидатов и политических партий. Теперь на запросы позвонивших людей могут сразу и напрямую ответить специалисты, работники ЦИК, а не «говорящие головы» — сотрудники call-центров, далекие от тонкостей выборного законодательства.
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