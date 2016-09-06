Роман Орещук покинул пост спортивного директора «Динамо»

На своей должности известный футбольный агент продержался три месяца
ФК «Динамо» объявило об уходе Романа Орещука с поста спортивного директора клуба. Решение о расторжении договора о сотрудничестве было принято по соглашению сторон, сообщает официальный сайт бело-голубых.
«Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли — спортивного директора. Тем более в таком большом клубе как «Динамо». За эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю «Динамо» за предоставленный мне шанс. Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством «Динамо» справились с поставленной задачей — собрать команду, способную выиграть первенство ФНЛ, и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны. Спасибо всем за совместную работу», — заявил Орещук.
Напомним, что Орещук занял пост спортивного директора «Динамо» в июне 2016 года. Ранее Роман был известен как футболист, а затем как футбольный агент.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.