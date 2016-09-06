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Роман Орещук покинул пост спортивного директора «Динамо»

На своей должности известный футбольный агент продержался три месяца

ФК «Динамо» объявило об уходе Романа Орещука с поста спортивного директора клуба. Решение о расторжении договора о сотрудничестве было принято по соглашению сторон, сообщает официальный сайт бело-голубых. 

«Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли — спортивного директора. Тем более в таком большом клубе как «Динамо». За эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю «Динамо» за предоставленный мне шанс. Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством «Динамо» справились с поставленной задачей — собрать команду, способную выиграть первенство ФНЛ, и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны. Спасибо всем за совместную работу», — заявил Орещук.

Напомним, что Орещук занял пост спортивного директора «Динамо» в июне 2016 года. Ранее Роман был известен как футболист, а затем как футбольный агент. 

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Роман Орещук покинул пост спортивного директора «Динамо»

На своей должности известный футбольный агент продержался три месяца

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Сергей Лисин

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