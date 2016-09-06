Минздрав провакцинирует 40% россиян

Минздрав заявил во вторник о планах вакцинировать в нынешнем осенне-зимнем сезоне 40% россиян. В октябре в регионы России будет доставлен весь объем необходимых доз прививок. Минздрав начал вакцинировать россиян, планируя охватить почти на 10% больше населения, чем в прошлом году.

В регионы уже поставили около 24 млн доз: около 17 млн — для взрослых и 7 млн — для маленьких пациентов. В Минздраве считают, что очень важно закончить вакцинацию до начала традиционного «сезона насморка и кашля».

— В этом году в России будет использована новая вакцина, в состав которой входят все штаммы вирусов гриппа, актуальные для сезона-2016/17, — рассказали «Известиям» в Минздраве.

В министерстве настаивают на том, что привитые граждане имеют преимущества над непривитыми, так как болеют гораздо реже.

— Можно с уверенностью заявлять, что большинство привитых граждан не заболевает гриппом, — утверждают в пресс-службе.

А если человек и «схватит вирус», то перенесет заболевание гораздо легче. Ведь известно, что не так страшен грипп, как его последствия, перетекающие в тяжелые хронические заболевания или приводящие к летальному исходу.

— В ходе подготовки к прошлому эпидсезону-2015/16 впервые был достигнут охват вакцинацией более 43 млн человек. Это 31% населения России. В новом сезоне планируется привить уже 40% жителей страны, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Эту цифру удалось достичь, снизив закупочные цены вакцины. В 2016 году будет закуплено на 8 млн доз больше, чем в 2015-м.

Как ранее рассказывал «Известиям» член-корреспондент РАМН, академик РАН Вадим Покровский, большое количество вакцинированных россиян снизит вероятность эпидемии гриппа.

