В 2016 году Россия поставила вооружений на $7 млрд

По словам гендиректора «Ростеха», портфель заказов на российскую военную продукцию превышает $46 млрд
С начала 2016 года Россия поставила за рубеж военной продукции на сумму более $7 млрд, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«За первые восемь месяцев объем поставок продукции военного назначения иностранным заказчикам превысил $7 млрд, что является отличным показателем», — приводит «Интерфакс» заявление гендиректора компании.
По его словам, за последние два года Россия сохраняет объемы поставляемой на экспорт продукции военного назначения, при этом в прошлом году удалось превысить некоторые из этих показателей.
Кроме того, Сергей Чемезов отметил, портфель заказов «Рособоронэкспорта» на российское вооружение превышает $46 млрд.
«Мы ответственно подходим к вопросам совершенствования системы послепродажного обслуживания, открываем сервисные центры в иностранных государствах. Совсем недавно авиационный сервисный центр, наша холдинговая компания «Технодинамика», получил регистрацию Военно-воздушных сил Индии. Это дает возможность холдингу участвовать в тендерах на поставку комплектующих», — подчеркивает гендиректор.
Отмечается, что в 2015 году объем экспорта российских вооружений составил $14,5 млрд.
«Рособоронэкспорт» закупает из-за рубежа только комплектующие
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