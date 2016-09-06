Вертолет скорой помощи приземлился у Букингемского дворца. Видео

Он прилетел для эвакуации велосипедиста, сбитого неподалеку
Вертолет скорой помощи, приземлившийся у Букингемского дворца в Лондоне, прилетел для того, чтобы эвакуировать велосипедиста, сбитого неподалеку автомобилем. Об этом сообщила британская газета Evening Standard.
Вертолет прилетел для спасения мужчины, который получил травмы, угрожавшие его жизни. Площадь перед дворцом оцепили полицейские.
Чуть раньше лондонцы и иностранные туристы, которые стали свидетелями посадки красного вертолета перед воротами резиденции ее величества Елизаветы II, стали выкладывать в соцсети видео и фотокадры с хештегом #Боже спаси королеву.
Официальных комментариев от представителей Елизаветы II не поступало, пишет сайт «Комсомольской правды».
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