«Швейцарские» выборы в российских регионах

Кампания по выборам депутатов Государственной думы 7-го созыва подходит к концу. До единого дня голосования остается десять дней.

Вопреки ожиданиям и прогнозам многих экспертов и политтехнологов кампания в регионах носит «по-швейцарски скучный», рутинный характер. Выборы в Государственную думу в большинстве регионов даже не являются главным вопросом повестки.

Логика проведенной в 2012–2015 годах политической реформы кратно повышает конкурентность среди самих партий-участниц — таких в эти выборы набралось больше 20. Возвращены прямые выборы половины депутатов в одномандатных округах. Территории кроме партийного списка выбирают своего личного представителя в Государственной думе.

Как известно, главный тезис оппонентов власти в 2011–2012 годах после предыдущих выборов в парламент и уличных протестов в Москве был именно в недостаточной конкурентности и доступности для малых партий и самовыдвиженцев участия в федеральных выборах.

Реформа прошла. Все двери открыты. Конкурентность есть, но биться «насмерть» за мандат, тратить деньги на технологов и контркампании, как это было в начале нулевых, никто не хочет. Если в столицах и видны элементы подобной активности ряда партий и кандидатов, то в регионах кампания завершается штатно, обыденно, без ярких скандалов. Острая конкурентность в ряде одномандатных округов, где выставлены сильные и равнозначные по электоральному потенциалу кандидаты, также не выплескивается за пределы такой «швейцарской» избирательной кампании в регионах.

Партии ведут обычную агитационную работу, как в любой ежегодный единый день голосования. Встречи с избирателями, немного наглядной агитации, немного листовок, немного эфиров. Дебаты на региональных теле- и радиоканалах по актуальным вопросам. Акцентом этой кампании можно отметить то, что основные кандидаты и партии ведут «работу с реальностью». То есть разговор с избирателем «глаза в глаза», выяснение реальных проблем и их решение по мере сил и возможностей. Где-то дороги строят, где-то дворы благоустраивают, где еще что. Сами обходят, объезжают, облетают свои территории. Объясняют, обсуждают, выслушивают, советуются с людьми. Такая приземленная и практическая, подчеркнуто европейская кампания. Вот и всё.

Сильно впечатлил краткий визит в Волгоградскую область. Я там читал лекцию студентам филиала РАНХиГС. Так вот некогда бурлящая политическая жизнь Волгограда, кипучие выборы, война элит и компроматов, сильно взвинченные настроения — куда что девалось? Спокойно, штатно, даже сонно. Несколько билбордов основных и не очень партий — буквально вся наглядная агитация, и это за 12 дней до выборов! Зато стройка кругом и дорог, и других инфраструктурных объектов. Нет, не подумайте, что к выборам, тут же говорят хозяева, это область готовится к проведению чемпионата мира по футболу. Вот к выборам, рассказывают, какие-то кандидаты взялись построить в целом микрорайоне детские площадки. Ну вот обещали и делают. Голосовать пойдете? Отвечают: «А как же!».

Представляется, что такая скучноватость кампании связана в первую очередь с тем, что запросы самого общества, самих избирателей на «фестивальную демократию» прошли. Потом сам принцип гарантированной законности, с одной стороны, и доступности к участию — с другой — снимает драматургию выборного конфликта. Выборы становятся обыденной и скучной, но обязательной процедурой.

Почти полная смена состава Центральной избирательной комиссии в марте выборного года и поддержка избрания новым председателем ЦИК известной правозащитницы Эллы Памфиловой тоже в разы снизили недоверие общества к механизмам организации выборного процесса. Механизмы обратной связи государственных институтов с гражданским обществом дают свой позитивный эффект.

Общество сосредоточено на общей повестке и больше ориентируется на федеральный центр и на президента — национального лидера, на решение внешних вопросов. Отмечается своего рода внутренняя деполитизация региональных элит, а значит, и людей.

Выборы для россиян перестают быть потрясением и переживанием. Выборы становятся нормальной гражданской обязанностью. И это хорошо. Это говорит о «взрослении» демократии и об оздоровлении общества в целом. И если швейцарский электоральный формат — эталон европейской демократии, то мы почти Швейцария в этом смысле.

Автор — директор Международного института новейших государств