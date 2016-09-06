Александр Овечкин: «Возможно, это мой последний Кубок мира»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в ближайшее время может закончить карьеру в сборной России.

— Впервые я сыграл за сборную на Кубке мира по хоккею 2004 года, — вспоминает Овечкин. — Мне было всего 18 лет. Играть за ту команду стало невероятным опытом для меня. Играть со всеми звездами, на которых я до этого смотрел по телевизору, находиться с ними в одной раздевалке — это было здорово. Сейчас я сыграю на втором Кубке мира. Возможно, это мой последний Кубок мира. Не знаю.

В составе национальной сборной Овечкин выиграл три чемпионата мира (2008, 2012, 2014). В 2003 году хоккеист выиграл молодежный чемпионат мира.

Незадолго до старта Кубка мира сборная России проведет контрольный матч с Канадой.

— Он будет важен с точки зрения акклиматизации и той манеры игры, которая будет на турнире, — продолжил Овечкин. — С канадцами всегда интересно играть, тем более в Питтсбурге, где точно будет ажиотаж и отличная атмосфера.

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