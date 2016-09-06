Суд арестовал гендиректора типографии, где пожар унес жизни 17 человек

Генеральный директор типографии «Печатный экспресс» Сергей Москвин, на территории которой погибли 17 человек во время пожара, полностью признал свою вину в нарушении требований пожарной безопасности.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Елену Звездину, Москвин начал выплачивать компенсации родственникам погибших.



«Мой подзащитный считает необходимым заплатить родственникам погибших девочек, сегодня были произведены выплаты», — сказала адвокат.



При этом он попросил суд поместить его под домашний арест, чтобы не закрывать предприятие и тем самым увеличить суммы компенсаций.



Тем не менее Останкинский суд столицы принял решение взять его под стражу.



Напомним, возгорание в одном из складских помещений, принадлежащих типографской компании «Печатный экспресс», расположенных на Алтуфьевском шоссе, возникло утром 27 августа. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Жертвами инцидента стали 17 человек — 14 гражданок Киргизии и трое жителей РФ.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).



Тела 16 человек были обнаружены в ходе ликвидации пожара, еще один скончался в больнице. Большинство погибших — девушки, у большинства из них не было действующей регистрации в Москве. Гендиректор и инженер типографии были объявлены в розыск.



Накануне генеральный директор Сергей Москвин явился с повинной в следственные органы. Поиск главного инженера Антона Яцкова продолжается.

