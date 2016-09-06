На реке Обь застрял на мелководье теплоход, пострадали двое

Неудачей закончился вояж по реке Обь для двух пассажиров теплохода «Восход»: они получили травмы от того, что судно налетело на мель.

Инцидент произошел в Александровском районе, на самом севере Томской области. Река Обь — основная транспортная магистраль региона. Севший на мель теплоход, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона, принадлежит ООО «Обьречфлот».

Во время происшествия на борту судна было 34 человека. Двоих пострадавших направили в Каргасокскую центральную районную больницу. Повреждений судна и загрязнения окружающей среды не выявлено. Ведутся работы по эвакуации пассажиров на берег и снятию теплохода с мели.