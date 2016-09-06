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Праймериз в ДНР стартует 2 октября

В Донецкой народной республике определились с датой предварительного голосования для отбора кандидатов в органы местного самоуправления

Предварительное голосование (праймериз) состоится в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) 2 октября. Об этом сообщил пресс-атташе Временной избирательной комиссии ДНР Олег Балыкин.

«На своем заседании 1 сентября 2016 года Временная избирательная комиссия приняла решение назначить дату проведения предварительного голосования на выборах кандидатов в депутаты местных советов и на должности местных глав на 2 октября 2016 года, установить местом проведения праймериз город Донецк», — цитирует его слова Донецкое агентство новостей.

Балыкин отметил, что «процесс выдвижения кандидатов на праймериз начнется 9 сентября».

4 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в республике начинается предварительное голосование для отбора кандидатов в органы местного самоуправления.

Напомним, проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта на Украине в соответствии с Минскими соглашениями. Закон о назначении выборов должна принять Верховная рада Украины, однако он до сих пор не подготовлен.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Праймериз в ДНР стартует 2 октября

В Донецкой народной республике определились с датой предварительного голосования для отбора кандидатов в органы местного самоуправления

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