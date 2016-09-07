Сбербанк решил создать собственного виртуального оператора связи

Сбербанк решил обзавестись собственным виртуальным оператором связи и сейчас ведет переговоры о его создании с Tele2 (компания «Т2 РТК холдинг») и МТС. По информации «Известий», такое решение было принято после неудачных переговоров о покупке оператора связи Yota (компания «Скартел») с «МегаФоном», владеющим этой компанией. Об этом «Известиям» рассказали несколько собеседников на телекоммуникационном рынке. Информацию подтвердил и бывший глава Yota Анатолий Сморгонский. В инвестхолдинге «Финам» стоимость «Скартел» оценили в 45 млрд рублей.

— Операторы связи и передачи данных уже сами работают в секторе некоторых банковских услуг, в определенной степени создавая конкуренцию банкам, — рассказала заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова. — Безусловно, Сбербанк смог бы развить ряд услуг мобильного банкинга на основе активов Yota, например предоставление услуг связи в кредит, SMS-оповещение о зачислении средств на карты, перевод денег со счета мобильного телефона на карту банка. Но есть сомнения, что банк сможет эффективно управлять непрофильным для себя активом.

По данным собеседника, знакомого с ходом переговоров, базовую стратегию экономики проекта для Сбербанка рассчитывал Анатолий Сморгонский. Суть предложения была такова: у банка есть клиенты, которым начисляются средства посредством сервиса cashback (возврат денежных средств при оплате покупки с помощью карты) в размере от 0,5 до 3% от стоимости оплаченной покупки или услуги. За счет средств от cashback пользователь сможет получить бесплатную мобильную связь с определенным пакетом на месяц, например 500 МБ интернет-трафика, 100 минут разговора и 50 SMS. Если пакет будет израсходован в течение месяца, то оплата услуг станет фиксированной: за каждую минуту будет взиматься определенная плата. При этом появление бесплатного мобильного оператора должно будет стимулировать клиентов Сбербанка переходить на использование карт и приложения интернет-банкинга.



Анатолий Сморгонский подтвердил, что суть его идеи была примерено такой. В «Скартеле» и «МегаФоне» от комментариев отказались.

Сейчас у Сбербанка активно 122 млн карт, из них 80% регулярно используются. В России у Сбербанка более 110 млн клиентов, что в разы больше количества абонентов любого мобильного оператора связи. По данным Telecom Daily, абонентская база МТС — более 78 млн, «МегаФона» — 75 млн, «ВымпелКома» — 60 млн, Tele2 — 38 млн, Yota — 3 млн. При этом у Сбербанка порядка 15,8 тыс. точек обслуживания клиентов по всей России.

Знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что когда «МегаФон» отказался от продажи «Скартела», в Сбербанке предложили выкупить только виртуального оператора Yota, а частотный диапазон (2500–2700 МГц), который принадлежит «Скартелу», оставить «МегаФону». Но и этот вариант «МегаФон» не устроил.



Создание собственного оператора связи с нуля — это дорогое удовольствие, плюс свободных частот для создания нового федерального оператора нет. Поэтому проще сделать так называемого виртуального оператора связи (MVNO — mobile virtual network operator), который арендует инфраструктуру у реального оператора связи. К примеру, та же Yota — это виртуальный оператор, работающий на сетях связи «МегаФона».



По словам собеседников «Известий», Сбербанк не отказался от идеи создания собственного виртуального оператора связи и сейчас ведет переговоры о его создании с Tele2 (компания «Т2 РТК холдинг») и МТС. При этом МТС выглядит наиболее перспективно для создания оператора MVNO, так как Tele2 не представлена в 19 регионах России.



В «Т2 РТК холдинг» подтвердили факт проведения переговоров со Сбербанком.

— Мы ведем активные переговоры по созданию MVNO со Сбербанком, а также с другими компаниями, потенциально заинтересованными в создании виртуальных операторов на наших сетях, — заявили в пресс-службе Tele2.



В пресс-службе МТС заявили, что о проекте по созданию MVNO для Сбербанка им ничего не известно.



В Сбербанке от комментариев воздержались.