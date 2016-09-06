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МЧС опровергло слухи о переподчинении ведомства Минобороны

Официальный представитель спасателей назвал эту информацию вымыслом

Официальный представитель МЧС РФ Алексей Вагутович заявил, что информация, распространенная некоторыми СМИ, о возможной реорганизации и переподчинении ведомства Министерству обороны является вымыслом.

По словам Алексея Вагутовича, эта информация «является плодом воображения фантазеров».

«Иначе как вымыслом ее не назовешь», — подчеркнул он.

Официальный представитель МЧС пояснил, что у двух министерств абсолютно разные функции и задачи. Об этом пишет «РИА Новости».

«МЧС создавалось для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечения пожарной безопасности. МЧС отвечает и за координацию всех служб в этой сфере», — уточнил он.

Вагутович также сообщил, что президент и правительство РФ утвердили планы и программы развития МЧС до 2020 года.

«Сейчас ведется работа над планами развития МЧС до 2030 года. Более того, впервые президентом РФ был подписан указ, устанавливающий предельную штатную численность МЧС России, впервые принят закон и о службе в Федеральной противопожарной службе», — резюмировал он.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

МЧС опровергло слухи о переподчинении ведомства Минобороны

Официальный представитель спасателей назвал эту информацию вымыслом

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