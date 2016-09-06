Нарышкин: «Я иду на выборы, дальше решать депутатам»

Спикер Госдумы шестого созыва подтвердил, что будет избираться в новый состав нижней палаты
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин будет избираться в новый состав нижней палаты. Об этом он сообщил журналистам.
«Я иду на выборы, дальше решать депутатам», — заявил Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности стать спикером Госдумы нового созыва.
Нарышкин был избран председателем Госдумы шестого созыва 21 декабря 2011 года. Тогда за его назначение проголосовали 238 депутатов, против высказались 88.
Выборы в Госдуму седьмого созыва состоятся 18 сентября.
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