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Нарышкин: «Я иду на выборы, дальше решать депутатам»

Спикер Госдумы шестого созыва подтвердил, что будет избираться в новый состав нижней палаты

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин будет избираться в новый состав нижней палаты. Об этом он сообщил журналистам.

«Я иду на выборы, дальше решать депутатам», — заявил Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности стать спикером Госдумы нового созыва.

Нарышкин был избран председателем Госдумы шестого созыва 21 декабря 2011 года. Тогда за его назначение проголосовали 238 депутатов, против высказались 88.

Выборы в Госдуму седьмого созыва состоятся 18 сентября.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Нарышкин: «Я иду на выборы, дальше решать депутатам»

Спикер Госдумы шестого созыва подтвердил, что будет избираться в новый состав нижней палаты

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